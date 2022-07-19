"Москву хотят избавить от бомжей": Россия выдохлась, идет деградация военных - Жданов

Жданов высказался о военном потенциале России / sprotyv.info, Главред

Россияне практически исчерпали наступательный потенциал в войне против Украины, сейчас они переходят на старое вооружение СССР и набирают в свои ряди "абы кого", сообщил во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным военный эксперт Олег Жданов.

"Российские оккупанты выдохлись в плане наступательного потенциала. В плане оборонного потенциала они очень сомневаются в своей способности выстоять, если ВСУ пойдут в наступление. Происходит перебалансировка – в противоположную сторону", – отметил эксперт.

По информации Олега Жданова, российское командование собирает "желудочные батальоны" на старом вооружении.

"Это терминология времен Второй мировой. У Гитлера называли последнюю волну мобилизации "желудочными батальонами", потому что они больше всего страдали болезнями желудка, потребляя в полевых условиях армейскую пищу. Эти дяди, которых показывает российское телевидение, мои ровесники. Мне уже за 50. Так это же деградация личного состава. Это не кадровые военные - молодые ребята-контрактники, которые хорошо обучены и служат не первый месяц или год. А если имеют боевой опыт участия в вооруженных конфликтах – то это же вообще бесценно. А полк Собянина - это очередной шанс избавить Москву от бомжей", – отмечает Жданов.

Военный эксперт констатировал, что у россиян закончилась современная военная техника, а заменить ее нечем.

Новости Донбасса онлайн:

"Россияне бросились снимать технику со складов хранения. Там нарушение условий хранения привело к тому, что техника не дожила до войны. Она требует фактически капитального ремонта. Они в воинских частях собирают так называемую технику "третьих батальонов". Это то, что в частях обычно стоит в ожидании ремонта. Думали, что она в лучшем состоянии, но там – такая же картина", – отметил он.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ регулярно устраивают войскам России сюрпризы благодаря эффективной работе реактивных систем залпового огня HIMARS. Военная техника, которая была передана Киеву американским государство, точно бьет по указанным целям.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович также напомнил, что удары из HIMARS по вражеским военным объектам наносятся в Херсонской области. По его словам, на Херсонщине около 12-15 тысяч российских войск. Военные РФ могут начать сдаваться в плен еще до того, как ВСУ перейдут в контрнаступление.

В Министерстве обороны США считают, что применение Вооруженными силами Украины ракетных систем HIMARS серьезно влияют на военную ситуацию. По данным ведомства, у Киева уже 8 таких установок тяжелой дальнобойной артиллерии. Должны подвезти еще 4, после чего их станет 12 единиц.

Читайте также: