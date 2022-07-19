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Путин "сдувается", у России нет сил наступать на Донетчине и захватить Харьковскую область – Жданов

19 июля 2022, 05:00

Кремль работает над тем, чтобы в России не бунтовали и не спрашивали, почему так долго идет война с Украиной, считает Олег Жданов.

Жданов войска РФ
Россия пополняется техникой и личным составом на фронтах, однако это не ротация войск – Жданов / Коллаж Reuters, Главред

Заседание Госдумы России 15 июля оказалось "большим пшиком" и превратилось в решение внутренних проблем страны-агрессора. Кремлевская риторика указывает, что российские власти стремятся не допустить бунта населения и вопросов, почему так долго идет война против Украины. Фактически глава Кремля Владимир Путин "сдувается". Россияне, вероятно, хотят захватить Харьковскую область, но у них нет сил наступать даже на Донецком направлении. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В военной сводке на своем YouTube-канале он рассказал о том, что заседание Госдумы РФ можно охарактеризовать как "большой пшик – гора родила мышь". Все посвятили внутренним перестановкам во власти. Это показывает, что Путин "сдувается".

Читайте также"За Харьков, Винницу, Николаев": ВСУ ударили по базам оккупантов и складам с боеприпасами"Мышью оказалось снятие Рогозина (Путин уволил с должности главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, занимавшего эту должность последние четыре года), награждения Соловьева ( Путин наградил орденом известнейшего пропагандиста) и решения внутренних (проблем) Это говорит о том, что Путин "сдувается". Путин превращается в пшик", - считает Жданов.

По его мнению, риторика Москвы была направлена на то, чтобы не допустить бунта россиян и их вопросов о длительности войны против Украины.

"Чтобы люди не бунтовали, не спрашивали: почему так долго длится война?.. Кстати, сюда ложится и приезд Шойгу. Человек, никогда не служивший в армии, стоит у карты и отдает распоряжение усилить по всем направлениям деятельность ВС РФ, это для меня немного странно", - отметил эксперт.

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Также он добавил, что Россия сегодня не способна пойти на усиление военных действий, поскольку для этого нет ни сил, ни средств. Оккупанты не могут собраться с силами, чтобы пойти в наступление на Донецком направлении, не говоря уже об оккупации всей Харьковской области.

"Заканчивается вторая неделя, а они все еще не могут возобновить наступление на Донецком направлении. Британская разведка пишет, что из Кремля звучит приказ якобы захватить всю Харьковскую область. Но главный вопрос: чем? Войск не прибавилось. Есть пополнение потерь в технике и личном составе, но это не ротация", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ регулярно устраивают войскам России сюрпризы благодаря эффективной работе реактивных систем залпового огня HIMARS. Военная техника, которая была передана Киеву американским государство, точно бьет по указанным целям.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович также напомнил, что удары из HIMARS по вражеским военным объектам наносятся в Херсонской области. По его словам, на Херсонщине около 12-15 тысяч российских войск. Военные РФ могут начать сдаваться в плен еще до того, как ВСУ перейдут в контрнаступление.

В Министерстве обороны США считают, что применение Вооруженными силами Украины ракетных систем HIMARS серьезно влияют на военную ситуацию. По данным ведомства, у Киева уже 8 таких установок тяжелой дальнобойной артиллерии. Должны подвезти еще 4, после чего их станет 12 единиц.

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Харьковская область войска России война на Донбассе Олег Жданов война России и Украины
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