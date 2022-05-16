УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вступление Украины в НАТО: у Путина предупредили о территориальном споре

16 мая 2022, 14:20

Дмитрий Песков рассказал о разнице между вступлением в НАТО стран Северной Европы и Украины.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО.

Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО отличается от Финляндии и Швеции потому, что у Киева с Москвой якобы есть "территориальный спор", сообщают росСМИ.

"Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе", – сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, изъявившими желание вступить в Альянс.

Читайте такжеКак Финляндия и Швеция: в США раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

Другие новости:

viber
НАТО вступление в НАТО Дмитрий Песков
Реклама
Популярное
Неожиданные деньги и большое везение: три знака зодиака ждет удача до конца маяНеожиданные деньги и большое везение: три знака зодиака ждет удача до конца мая Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокKalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступок "Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине"Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине Евровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурсаЕвровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурса Женские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимоЖенские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимо
Поддержите Главред

Последние новости

15:04

"Меня выгнали из ОП": Арестович выставил провокационное видео

14:59

Рашистов заманили в ловушку и выбили с плацдарма: детали удара ВСУ на Северском ДонцеВидео

14:25

Женщины, дети, люди с инвалидностью: в ОРДЛО подписали дикий приказ о мобилизации

14:20

Вступление Украины в НАТО: у Путина предупредили о территориальном спореВидео

14:17

"Причастен к расхищению миллионов": Харчишин вывел на чистую воду продюсера Лисицу

Реклама
14:09

Увеличение дохода или большая прибыль: трем знакам улыбнется невероятная денежная удача в ближайшее время

13:57

"Командир и пол батальона 200-е": перепуганный оккупант рассказал о потерях и собирается бежать в РФВидео

13:55

Новая стоимость на АЗС: цена на бензин увеличена, на дизель - сниженаВидео

13:30

Рашистов уничтожили вместе с техникой: на Запорожье ВСУ "покрошили" десятки оккупантовВидео

13:18

Последствия войны для России: как окружение кремлевского фюрера сожрет его и себямнение

13:15

Уничтожено 485 оккупантов и более 80 единиц техники: армия РФ облажалась, форсируя Северский Донец - ISWВидео

13:14

Оккупанты ударили по Одещине ракетами из стратегической авиации: 4 пострадавших, среди них ребенокФото

13:08

Эпический провал РФ в космосе: Z-спутник может сгореть в атмосфере Земли

13:01

Сотню российских танкистов взяли в плен ВСУ: украинские разведчики достали секретные документыФото

13:00

Гороскоп на завтра, 17 мая 2022: Девам – зависть, Рыбам – обман, Близнецам – хорошие известия

12:57

Как Финляндия и Швеция: в США раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в НАТОВидео

12:28

Жены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру: "Спасите, это же ваши люди"Видео

12:20

"Боялась, что убьют сына": оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убилиВидео

12:16

Враг получил по зубам на Сумщине: пограничники отразили попытку прорыва ДРГ РФВидео

12:12

В Минсоцполитики пояснили, что будет с пенсиями и субсидиями в Украине на время войны

Реклама
12:01

"Нет дела - нет тела": Арестович похвалил россиян за поджог военкоматов

11:28

"Начнём с Белгорода!": Потап предупредил россиян о возвращении Краснодарского края Украине

11:28

Контрнаступление украинцев в Харьковской области разрушит планы оккупантов на Донбассе – Sky NewsВидео

11:25

80 дней войны: в чем Украина уже победила Путинамнение

11:21

Вышиванка и хлеб с солью: Собчак показала интерьер нового дома с мозаикой

10:53

Рашисты позорно бегут с поля боя: контрнаступление ВСУ невозможно остановить - ДенисенкоВидео

10:40

Кот из Бучи, который пробыл в плену оккупантов 80 дней, вернулся к хозяевам

10:40

Боится "ответки" и санкций: в британской разведке пояснили, почему Лукашенко не хочет воевать с УкраинойВидео

10:35

"Не могу жить без родителей": на Киевщине 12-летний мальчик рассказал об ужасах оккупации в дневнике

10:12

Из-за глупости командования потеряли сотни человек: в NYT рассказали о крахе оккупантов под Белогоровкой

09:35

Глава нацжюри от Украины на Евровидении-2022 оправдался за 0 баллов для Польши

09:33

ВСУ мощно ударили артиллерией по оккупантам на Херсонщине: у русских заметные потериВидео

09:16

Когда будет достаточно оружия: ВСУ пойдут в активное контрнаступление в середине лета – АрестовичВидео

09:11

Почему Путина скоро снесутмнение

09:00

"Бестолковое решение жюри": Сумская вмешалась в скандал с голосованием на Евровидении-2022

08:43

"Нечего по сеяному ездить": артиллеристы ВСУ ярко уничтожили колонну оккупантовВидео

08:41

Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

08:32

Чернобаевка - 20: ВСУ юбилейный раз "накрыли" россиян под ХерсономВидео

08:29

Гороскоп на сегодня 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги

08:10

"Уже не мачо, а хромая утка": Гудков рассказал, когда устранят ПутинаВидео

Реклама
07:59

Глава Пентагона сообщил Резникову, о чем говорил с ШойгуВидео

07:25

Пытается забрать всю Луганщину, бросив позиции у Харькова: аналитики США озвучили следующие шаги РФВидео

06:37

"Путин не соглашается": в Минобороны назвали главную проблему в спасении воинов из АзовсталиВидео

06:31

Четыре причины, почему Путин не нажмет ядерную кнопкумнение

05:00

ВСУ войскам Беларуси не по зубам: если Лукашенко нападет, он рискует потерять власть – ЖдановВидео

04:33

Как подготовить рис для вкусного и рассыпчатого плова: секрет от кулинара

04:06

Роспропаганда в шпагате: Анастасия Волочкова призналась в любви Путину

03:27

Один шаг Путина запустит Третью мировую: РФ и Запад по-разному воспринимают назначение ядерного оружияВидео

03:07

Не победой на Евровидении: чем больше всего гордится Стефания Олега ПсюкаВидео

02:55

Если у вас нет вытяжки: 4 способа избавиться от неприятного запаха на кухне

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять