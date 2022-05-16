Вступление Украины в НАТО: у Путина предупредили о территориальном споре

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО.

Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО отличается от Финляндии и Швеции потому, что у Киева с Москвой якобы есть "территориальный спор", сообщают росСМИ.

"Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе", – сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, изъявившими желание вступить в Альянс.

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

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