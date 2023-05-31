ВСУ готовят мощный контрудар: РФ в панике "затыкает дыры" в обороне – эксперт

Россияне в панике пытаются выяснить и понять, откуда Украина может нанести удар, говорит Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко оценил перспективы контрнаступления ВСУ / Коллаж фото 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Активные наступательные действия Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении позволяют уничтожать российские войска, а также дают возможность получения потенциального плацдарма для проведения контрнаступательных операций, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Также это даст возможность с оборудованных и укрепленных позиций уничтожать силы врага. Не говоря уже о том, что враг истощает свой потенциал, а это открывает перспективы для подготовки и проведения масштабного контрнаступления", — подчеркнул он в и интервью Главреду.

По его словам, оккупанты будут вынуждены снимать свои подразделения с разных направлений для усиления Бахмутского направления.

"С оккупированной Луганщины они уже частично перебрасывали. Затем силы в тылу, которые стояли в так называемом резерве на оккупированных территориях и должны были бы привлекаться к оборонительным действиям так же будут привлекать. Россияне не смогли быстро найти резервы, чтобы Белгородскую область защитить – все задействованы. А учитывая потери и истощенность российских войск, будут стягивать, пытаться перебрасывать с других направлений", — отметил эксперт.

Он также пояснил, что еще одной головной болью РФ является подготовка контрнаступления ВСУ.

"Не стоит забывать, что сейчас россияне в панике пытаются выяснить и понять, откуда Украина может нанести удар. Так что так или иначе у них происходит движение линией фронта, поэтому подкрепления будут снимать и перебрасывать", — добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что подразделения Вооруженных сил Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта.

По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке.

По словам Резникова, ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

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