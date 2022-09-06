Украинская армия продвигается на Луганщине и взяла новый плацдарм

Бойцы ВСУ продвигаются на Луганщине / Reuters

В Луганской области за вчерашний день ВСУ взяли под контроль "несколько сотен метров", наши защитники понемногу продвигаются, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире телеканала Espreso.TV он подчеркнул, что украинские защитники закрепляются на отвоеванных рубежах.

Собеседник отметил, что область продолжает держать оборону и "у нас несколько сотен метров даже за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют".

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"Были отражены определенные атаки и определенное было продвижение - небольшое, но там закрепились наши защитники", - уточнил глава Луганской ОВА.

Он отметил, что за прошедшую неделю уничтожено около 400 оккупантов, а также до 100 единиц техники врага.

"Огромное количество "бавовны" произошло на территории различных зданий, которые занимали оккупанты - это склады, БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю они потеряли где-то 400 человек личного состава в разных местах, в том числе в Кременной, и до 100 единиц военной техники", - добавил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщил о том, что в результате удара Вооруженных сил Украины по захваченной РФ Кременной Луганской области уничтожены сотни российских оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские воины уничтожили ремонтную базу российских захватчиков, которую те разместили в Славяносербском районе на Луганщине.

Вследствие этого 50 оккупантов пошли "на вечный концерт Кобзона". Также было уничтожено около 100 единиц тяжелой техники захватчиков.

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