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Вся Украина красная: Россия перебрасывает свои МИГ с ракетами в Беларусь

13 декабря 2022, 15:40
Наблюдатели сообщают, что все МиГ-31К направляются на военный аэродром в Мачулищах.
МиГ-31К
МиГ-31К / Википедия, скриншот

Днем, 13 декабря, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Опасность с воздуха есть во всех регионах.

Сообщается, что в Беларусь прилетели уже три МиГ-31К. Они могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Первый истребитель вошел в воздушное пространство Беларуси в 15:06.

Время входа в воздушное пространство РБ этих самолетов:

  • 15:06 - регистр. номер RF-95194;
  • 15:11 - регистр. номер RF-92445;
  • 15:20 – регистр. номер RF-92215.

Наблюдатели сообщают, что все МиГ-31К направляются на военный аэродром в Мачулищах.

"Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2000 км", - отмечает мониторинговое сообщество "Гаюн".

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

Российская Федерация может готовиться к вторжению в Беларусь и ее полной аннексии. Более того, россияне могут ликвидировать самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко и выдать это как "освобождение белорусского народа". Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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