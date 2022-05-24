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"Вывесили свою тряпку": российские оккупанты захватили Светлодарск

24 мая 2022, 15:19

По улицам Светлодарска ходят вооруженные захватчики и проверяют документы у людей.

В Светлодарске российский флаг / WarDonbass

24 мая оккупанты вошли в Светлодарск Донецкая область. Как сообщил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, оккупанты вывесили российский флаг на здание городского совета.

По словам Гошко, город захвачен российскими войсками, передает Свободное радио.

"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, - ред.) на административном здании", - отметил он.

По улицам Светлодарска ходят вооруженные захватчики и проверяют документы у местных. Он также отметил, что большого присутствия оккупантов не наблюдается, они ходят группами по пять человек.

В Светлодарске находится Углегорская ТЭС с крупнейшими производственными мощностями в Украине.

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Война России против Украины

Советник Банковой Алексей Арестович ранее прогнозировал, что армия Украины может пойти в полномасштабное контрнаступление на временно оккупированные войсками РФ позиции в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого оружия от Запада. После этого в ВСУ сформируют подразделения для реализации наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и украинская армия, и российские войска будут пополнять резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. Согласно его оценке, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут переходить в контрнаступление, однако войск нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений. Нужно ликвидировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяцы силы украинской обороны собираются освободить восточные и южные регионы страны.

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