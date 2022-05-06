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Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненые

6 мая 2022, 23:06

В Бахмуте медицинскую помощь оказали одному человеку, которого ранили в Луганской области.

Танки, Россия
Российские войска обстреляли Донецкую область / Reuters

В Донецкой области в результате обстрела оккупантами погиб один мирный житель, сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По его словам, погиб один мирный житель в Лимане. Также еще три человека получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь оказали одному человеку, которого ранили в Луганской области.

Отмечается, что пока невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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