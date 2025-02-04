'Вывозят, выдавливают, убивают': РФ 'столбит' захваченные земли Украины – Жданов

Всех проукраински настроенных людей депортируют и уничтожают, рассказал Олег Жданов.

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/ коллаж: Главред, фото: flickr, УНИАН

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РФ проводит геноцид на захваченных территориях Украины

Всех проукраински настроенных людей депортируют, вывозят, убивают

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил о том, что страна-агрессор РФ "столбит" за собой захваченные территории Украины.

"Ведь железнодорожная ветка на Мелитополь из Ростова построена и работает, автомобильная и железная дорога Мариуполь – Бердянск – Чонгар строится полным ходом, почти до Крымского перешейка дотянули высоковольтную линию электропередач из Ростова, а тянут ее в Энергодар", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что Росатом уже подал заявку на запуск первого реактора Запорожской АЭС, и до конца года он намерен получить лицензию на запуск всех шести реакторов от МАГАТЭ.

"То есть Россия столбит за собой территорию по полной программе. При этом всех проукраински настроенных людей депортируют, вывозят, выдавливают, убивают – это геноцид. Говорят, сегодня в Мариуполе в маршрутке русской речи не услышишь – там лишь представители непонятных народов непонятных окраин Российской Федерации", - добавил Жданов.

Ранее Жданов рассказал, от чего зависит победа Украины. Если США прекратят быть лидером в поддержке Украины, то эту роль на себя может взять Евросоюз, уверен эксперт.

Как сообщал ранее Главред, Жданов раскрыл худший сценарий "Трампа на стороне РФ". В итоге Украине могут предложить такой же вариант, как и Израилю, не исключает Олег Жданов.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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