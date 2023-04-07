Взяла в руки оружие: модель из Киева бросила подиум и пошла служить в Нацгвардию

Бывшая киевская модель по имени Юлия оставила модельную карьеру и пошла служить в бригаду Национальной гвардии под названием "Лють".

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Девушка служит в бригаде Нацполиции "Лють" / скриншот из видео

Девушка по имени Юлия — бывшая модель из Киева - стала военнослужащей штурмового батальона бригады Нацполиции "Лють", которая входит в состав "Гвардии наступления". Соответствующий ролик был опубликован на Facebook-странице МВД.

Когда-то она мечтала о заграничных контрактах и о подиумах. Однако полномасштабное вторжение РФ в Украину все изменило. Девушка решила остаться в Украине и взять в руки оружие. Сейчас бывшая модель проходит боевую подготовку наравне с мужчинами.

В Нацполиции рассказывают, что Юлия была единственной женщиной из Киева, которая прошла отбор. Кроме того, она также стала инструктором по тактической медицине.

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По словам самой Юлии, она понимала на что идет и что снисхождения к ней не будет. Однако эти трудности все сильнее мотивировали ее пройти отбор в "Гвардию наступления".

Юлия говорит, что ее супруг служит в полиции и с начала полномасштабного вторжения выполняет боевые задания на востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в минувшем году под Попасной 15-летняя Лиза Чернышенко с простреленными ногами вела машину, в который были раненые люди.

"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказывает девочка. В конце концов девочка оказалась в безопасности ‒ ее эвакуировали во Львов. Тамошние медики удивлялись, как с такими ранениями ног она вообще могла вести авто.

Позднее сообщалось о том, что бойцы украинской армии осуществили крайне эффектную операцию и закинули при помощи беспилотника гранату прямо в открытый люк бронетехники оккупантов.

Украинские войны показали недюжинную солдатскую смекалку и соорудили бомбы-приманки для рыбы (которые были приобретены на AliExpress).

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