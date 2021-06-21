"Я - глюкоза для взрослых": Лукашенко побредил на камеры в детской больнице

Александр Лукашенко / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с маленьким мальчиком в детской больнице Минска назвал себя "глюкозой для взрослых". Видео разговора опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Такое странное определение себе белорусский диктатор сделал в рамках визита в учреждение по случаю Дня медицинского работника.

В нем Лукашенко познакомился с ребенком, который употребляет глюкозу в качестве полезной добавки.

"Я глюкоза, только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я буду тебя лечить и буду твоей глюкозой. Ты не против?", – загоготал Лукашенко. И добавил, что у мальчика еще есть время подумать над таким предложением.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 мая поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с республикой Беларусь.

Во вторник, 25 мая, Кабмин официально закрыл авиасообщение Украины с Беларусью. Решение Киева начало действовать с 26 мая.

Причиной таких действий Киева является инцидент в Минске 23 марта, когда белорусские власти посадили самолет рейса Ryanair Афины-Вильнюс в столице Беларуси под предлогом бомбы на борту. В самолете находился белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан силовиками