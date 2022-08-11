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"Я увидела дочь, ее разорванное тело": мама 4-летней Лизы побывала на месте трагедии в Виннице

11 августа 2022, 12:30

Женщина описала чуть ли не каждую секунду от момента, когда увидела над своей головой большую русскую ракету.

4-летняя Лиза со своей мамой
Мама погибшей в Виннице 4-летней Лизы впервые рассказала о том, что видела в день трагедии / Коллаж фото instagram/l.i.z.i.love

Ирина Дмитриева, которая потеряла свою 4-летнюю дочь Лизу в результате ракетного удара по Виннице, впервые побывала на месте трагедии и вспомнила все до последней секунды. Женщина с болью вспомнила тот день, когда пыталась собой закрыть своего ребенка. Воспоминания с того дня они опубликовала на своей странице в Instagram.

Ирина утверждает, что на время потеряла память после операции в больнице, куда ее доставили с многочисленными ранениями в результате взрыва.

"После операции я потеряла память, не понимала где я и почему мое тело все перевязанное...Всю ночь воспроизводила события, вспоминала, думала где Лиза, почему не со мной...Я верила, моя дочь жива, потому что такого не может быть, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть", - написала Ирина.

Впоследствии она воспроизвела в своей памяти каждую секунду и поняла, что ее Лизы больше нет в живых. Женщина вспомнила, что в тот день она с дочкой увидела большую российскую ракету, которая летела в сторону винницкого Дома офицеров. В эту секунду она сразу закрыла собой Лизу, но спасти дочь не удалось. После взрыва Ирина увидела разорванное тело своего ребенка.

"Это была даже не секунда, а гораздо меньше. Я очень сильно держала коляску вместе с Лизой, согнулась, ее голова была возле моей. Дальше сильный взрыв и дрожь земли. Мы не упали. Тогда я совсем не чувствовала боли, только мертвая тишина вокруг... Вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно. Я не слышала второго взрыва, не слышала сигнализации машин, ничего не слышала. Потом увидела свою любимую дочь, ее разорванное тело", - с болью вспомнила Ирина.

Тогда они начала кричать и умолять людей помочь вытащить дочь из коляски. В этот момент она почувствовала сильную боль, увидела, что на землю льется кровь и начала задыхаться.

"Мозг отказывался верить... Эта страшная картина вертится перед глазами снова и снова... Я все помню до мелочей... Российские террористы, эти существа убили моего ребенка, подняли руку на святое", - добавила Ирина.

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями.

Число погибших уже возросло до 26. Среди погибших трое детей, среди них 4-летняя Лиза. В момент попадания ракеты девочка шла с мамой Ириной на занятия по раннему развитию детей. Женщина выжила, однако обломком ей оторвало ногу.

Пострадавшая Ирина оказалась блогером. Женщина снимала видео и рассказывала в соцсетях свою историю и истории о своей дочери. Она писала, что является мамой особой девочки, которая имеет синдром Дауна.

Последнее видео мама девочки записала и выложила в интернет за 1,5 часа до попадания в город ракеты.

Позже Украину потрясло фото перевернутой детской коляски и погибшего после российского ракетного удара ребенка.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что была лично знакома с Лизой Дмитриевой из Винницы. Маленькая девочка участвовала в съемках ролика к рождественским праздникам. Супруга президента отметила, что не может сдержать слез и плачет вместе с родными ребенка.

Другие новости:

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