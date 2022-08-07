"Мы с тобой встретимся": мама погибшей в Виннице Лизы опубликовала щемящий пост

Мама 4-летней Лизы до сих пор не верит в то, что малышку убила российская ракета / Instagram l.i.z.i.love

Мама 4-летней Лизы, которую в Виннице убила российская ракета, оставила на своей странице в Facebook щемящий пост. Она призналась, что до сих пор не может поверить в то, что ее ангелочка больше нет в живых.

Ирина Дмитриева утверждает, что никогда не простит российским оккупантам то, что они отобрали у нее ребенка. Она признается, что сейчас ее жизнь похожа на страшный сон, в реальность которого не хочется верить.

"Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало... Мы обязательно с тобой встретимся. Мое сердце навеки с тобой, моя душа плачет. Проклятые изверги решисты убили тебя, и меня... Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков. Им нет прощения, только жестокая смерть врагам!" — написала Ирина.

Женщина также поблагодарила каждого, кто оказался неравнодушным в этой ситуации и поддержал семью.

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями.

Число погибших уже возросло до 26. Среди погибших трое детей, среди них 4-летняя Лиза. В момент попадания ракеты девочка шла с мамой Ириной на занятия по раннему развитию детей. Женщина выжила, однако обломком ей оторвало ногу.

Пострадавшая Ирина оказалась блогером. Женщина снимала видео и рассказывала в соцсетях свою историю и истории о своей дочери. Она писала, что является мамой особой девочки, которая имеет синдром Дауна.

Последнее видео мама девочки записала и выложила в интернет за 1,5 часа до попадания в город ракеты.

Позже Украину потрясло фото перевернутой детской коляски и погибшего после российского ракетного удара ребенка.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что была лично знакома с Лизой Дмитриевой из Винницы. Маленькая девочка участвовала в съемках ролика к рождественским праздникам. Супруга президента отметила, что не может сдержать слез и плачет вместе с родными ребенка.

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