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Яркая вспышка и мощный грохот: появилось видео взрыва на Крымском мосту

Алексей Тесля
17 июля 2023, 09:26 обновлено 17 июля, 09:38
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На опубликованных в Сети кадрах запечатлен, предположительно, момент взрыва на Крымском мосту.
крымский мост
На Крымском мосту прогремел взрыв / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В Сети опубликовали видео взрыва на Крымском мосту, который произошел в ночь на понедельник, 17 июля.

Оккупационные власти сообщили, что в результате "чрезвычайного происшествия" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края движение по мосту было остановлено.

На опубликованных в Сети кадрах запечатлен, предположительно, момент взрыва на Крымском мосту. При этом перед самим взрывом слышны выстрелы из автоматического либо зенитного вооружения.

видео дня

Затем последовал мощный взрыв. Несмотря на то, что запись велась со значительного расстояния, очевидцам удалось зафиксировать яркую вспышку и сильную ударную волну, от которой у авто сработали сигнализации.

Смотрите видео - момент взрыва на Крымском мосту:

Screenshot
Момент взрыва Крымского моста / Скриншот

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествие" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, движение по мосту было остановлено.

В частности минтранс РФ заявил, что "имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах".

Позже стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на Крымском мосту. Сообщается, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

Как известно, это уже не первый взрыв на Крымском мосту. В октябре 2022 года мост уже был поврежден в результате взрыва. Произошла детонация взрывчатки, которая была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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