Яркая вспышка и мощный грохот: появилось видео взрыва на Крымском мосту

На опубликованных в Сети кадрах запечатлен, предположительно, момент взрыва на Крымском мосту.

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На Крымском мосту прогремел взрыв / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В Сети опубликовали видео взрыва на Крымском мосту, который произошел в ночь на понедельник, 17 июля.

Оккупационные власти сообщили, что в результате "чрезвычайного происшествия" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края движение по мосту было остановлено.

На опубликованных в Сети кадрах запечатлен, предположительно, момент взрыва на Крымском мосту. При этом перед самим взрывом слышны выстрелы из автоматического либо зенитного вооружения.

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Затем последовал мощный взрыв. Несмотря на то, что запись велась со значительного расстояния, очевидцам удалось зафиксировать яркую вспышку и сильную ударную волну, от которой у авто сработали сигнализации.

Смотрите видео - момент взрыва на Крымском мосту:

Момент взрыва Крымского моста / Скриншот

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествие" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, движение по мосту было остановлено.

В частности минтранс РФ заявил, что "имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах".

Позже стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на Крымском мосту. Сообщается, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

Как известно, это уже не первый взрыв на Крымском мосту. В октябре 2022 года мост уже был поврежден в результате взрыва. Произошла детонация взрывчатки, которая была заложена в грузовик. Обрушилась часть дорожного покрытия Крымского моста.

В средствах массовой информации появились сведения, согласно которым подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба такие сведения не подтверждает.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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