Арестович рассказал, как ВСУ мастерски выбивают тылы противника

Арестович поведал, как уничтожают тылы врага / Фото УНИАН

В понедельник, 4 июля, украинские бойцы нанесли мощные удары по нескольким складам во вражеском тылу на временно оккупированном Донбассе, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

"Кроме потерь на поле боя, нужно смотреть на потери в тылу. Только за сегодня четыре крупных склада - Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два, и на Херсонском направлении еще одно скопление войск", - отметил он.

По информации советника главы ОП, по складам врага сегодня прилетало "что-то очень красивое и дальнобойное".

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Ранее Главред писал о том, что в понедельник, 4 июля, в оккупированном Донецке произошли массовые пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры. По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, пожары могли произойти из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

Также СМИ писали о том, что украинские военные мастерски уничтожают позиции российских военных, которых направил на войну в Украину Владимир Путин после того, как сам ее развязал. Сразу четыре украинских вертолета мощно ударили по позициям оккупантов. Практически одновременно вертолеты Ми-8 нанесли огневое поражение.

В Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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