Заход ВСУ еще в одну область РФ: Свитан сделал интересное заявление

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан не исключает, что Силы обороны Украины уже зашли в Белгородскую область РФ и могут зайти в Брянскую, передает 24 канал.
Отмечается, что Россия перебрасывает часть войск на Курщину с южного направления оккупированных территорий Украины.
По мнению Свитана, вполне вероятно, что вскоре можно будет увидеть движение ВСУ в направлении Пологов и Васильевки.
"Вероятно, подготовка к будущим контратакам уже происходит. Уже бои идут на Курщине, есть заход на Белгородскую область, возможен заход на Брянскую", - заявил он.
Эксперт также добавил, что расширение плацдарма на территории России позволит ВСУ значительно улучшить ситуацию и в Харьковской области.
"Оптимальный вариант - расширять этот плацдарм, заходить на Белгородскую территорию и срезать российские клинья на Харьковщине", - подчеркнул он.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Операция ВСУ в Курской области - что известно
Напомним, украинские военные продолжают продвигаться в Курской области. Они смогли захватить еще несколько населенных пунктов. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Силы обороны Украины в ходе операции в Курской области смогли навязать российской армии собственные действия, открыв новый фронт, который Россия не защищала.
Кроме того, операция ВСУ в Курской области имела целью не только заставить РФ перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием.
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