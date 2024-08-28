Заход ВСУ еще в одну область РФ: Свитан сделал интересное заявление

Расширение плацдарма на территории России позволит ВСУ значительно улучшить ситуацию и в Харьковской области, говорит Свитан.

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ВСУ могут зайти еще в одну область РФ / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан не исключает, что Силы обороны Украины уже зашли в Белгородскую область РФ и могут зайти в Брянскую, передает 24 канал.

Отмечается, что Россия перебрасывает часть войск на Курщину с южного направления оккупированных территорий Украины.

По мнению Свитана, вполне вероятно, что вскоре можно будет увидеть движение ВСУ в направлении Пологов и Васильевки.

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"Вероятно, подготовка к будущим контратакам уже происходит. Уже бои идут на Курщине, есть заход на Белгородскую область, возможен заход на Брянскую", - заявил он.

Эксперт также добавил, что расширение плацдарма на территории России позволит ВСУ значительно улучшить ситуацию и в Харьковской области.

"Оптимальный вариант - расширять этот плацдарм, заходить на Белгородскую территорию и срезать российские клинья на Харьковщине", - подчеркнул он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, украинские военные продолжают продвигаться в Курской области. Они смогли захватить еще несколько населенных пунктов. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Силы обороны Украины в ходе операции в Курской области смогли навязать российской армии собственные действия, открыв новый фронт, который Россия не защищала.

Кроме того, операция ВСУ в Курской области имела целью не только заставить РФ перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием.

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