Запасы еще есть: стало известно, сколько у России осталось ракет

РФ использовала 60% всех своих ракет / коллаж npr.org, УНИАН

Российская армия с начала полномасштабного вторжения активно обстреливала Украину ракетами, из хранилищ доставали даже советские. Известно, что РФ использовала уже около 60% всех своих ракет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Больше всего Россия израсходовала ракет комплекса "Искандер". Именно из-за этого их использование значительно ограничили и оккупанты их уже давно не применяли.

"В отношении высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования - Х101, Х555, то по нашим подсчетам, на сегодня использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", - сказал Вадим Скибицкий.

В России сейчас ощутимы значительные проблемы на производстве новых ракет. Это связано с международными санкциями, которые были наложены на Россию в результате полномасштабного вторжения в Украину.

Однако не следует игнорировать сигналы тревоги, ведь в России есть значительные советские запасы.

"Это и крылатые ракеты, те же самые Х22, которые, в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси, другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", различного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от Советского союза, а запасы они очень большие и подсчитать, сколько там осталось очень сложно", - добавил Скибицкий.

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Ракетные удары по Украине

Напомним, ранее в Генеральном штабе сообщили, что Россия держит на готовности два носителя высокоточного оружия. Таким образом Украину могут обстрелять ракетами уже в ближайшее время.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко отметил, что ВСУ уже значительно лучше сбивают российские ракеты, однако уничтожить их все невозможно, когда оккупанты выпускают одновременно несколько десятков ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет договоренности с партнерами по поставкам систем ПВО, но "нужна совсем другая скорость и масштаб защиты". Украина просит у международных партнеров современные системы противовоздушной обороны.

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