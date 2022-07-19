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Брянск, Воронеж и Ростов под прицелом: в РФ истерят из-за новых ракет для HIMARS ВСУ

19 июля 2022, 18:27

Под прицелом HIMARS ВСУ могут оказаться цели РФ глубоко в тылу.

Коллаж HIMARS
В РФ опасаются новых ракет для HIMARS ВСУ / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

В пропагандистских СМИ РФ начался настоящий переполох после сообщений о том, что западные союзники передают Украине дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS.

В частности, пропагандисты РФ утверждают, что на вооружении ВСУ уже появляются ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.

При этом обращается внимание на то, что под прицелом HIMARS ВСУ могут оказаться цели рашистов глубоко в тылу.

Кроме того, пропагандисты РФ признают, что в зоне поражения новых дальнобойных ракет могут оказаться крупные центры РФ, в частности – Воронеж, Курск, Брянск, Орел, и Ростов-на-Дону.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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