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Зеленский начал официальный визит в Нидерланды: первые подробности

Анна Ярославская
4 мая 2023, 11:13 обновлено 4 мая, 11:19
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В Гааге президент Украины уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 4 мая находится в Нидерландах / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 мая, прибыл с официальным визитом в Нидерланды. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил подробности программы Зеленского.

В частности, в Гааге Зеленский уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп.

"Далее последует визит в Международный уголовный суд и встреча с его президентом Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером", - написал Никифоров в Facebook.

видео дня

Также в программе большое обращение Владимира Зеленского к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге.

Президент Зеленский также встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и в трехстороннем формате также с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.

Также состоится аудиенция у короля Виллема Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

В Сети появилось видео якобы из президентского кортежа в Нидерландах:

Скриншот

К слову, это первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы Украинского государства. В Голландию он отправился после визита 3 мая в Финляндию.

Ранее нидерландская государственная телерадиовещательная корпорация NOS сообщала, что 4 мая Зеленский выступит с речью "Нет мира без справедливости", а также посетит Международный уголовный суд в Гааге, который расследует преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.

Визит Зеленского в Финляндию 3 мая 2023

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 мая, прибыл с официальным визитом в Финляндию, в ходе которого состоялись переговоры между главой Украинского государства и президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По словам Зеленского, он прибыл в Финляндию, чтобы дружественные страны поддержали Украину еще более мощно в преддверии контрнаступления ВСУ. При этом он выразил уверенность, что Украина получит самолеты уже после наступления.

"Скоро у нас будут наступательные действия, и после них, я уверен, нам дадут самолеты", – заявил он во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.

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