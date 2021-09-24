"Зеленский не знает, куда он попал": основатель УБОП оценил угрозу жизни президента

Валерий Кур прокомментировал покушение на Сергей Шефира / скриншот

Основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур заявил, что у действующего главы государства Владимира Зеленского очень много врагов – столько, сколько не было ни у одного президента в новейшей истории Украины.

Он отметил в эфире ток-шоу Право на власть на канале на 1+1, что за свою жизнь видел, как сменились 15 руководителей, начиная с советского диктатора Сталина и до президентов независимой Украины. Но такого давления на властную вертикаль, как теперь, он не помнит.

"На сегодняшний момент я увидел, что ведется беспрецедентная атака на вертикаль власти. Столько врагов, как у него (президента Зеленского, - ред.), я не видел ни у одного президента последних времен", — сказал Кур.

При этом, по его словам, Зеленский не осознает ситуации, в которой он находится.

"Этот молодой человек просто не знает, куда он попал. Он, грубо говоря, зашел в темную комнату, а там уже давно стоят, и глаза привыкли", — пояснил правоохранитель.

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По мнению Кура, главной версией следствия относительно покушения на первого помощника президента Сергея Шефира должна быть политическая.

"Здесь влияние спецслужб нашего бывшего друга, а сегодняшнего врага, который ведет с нами войну", — сказал он.

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Обстрел авто Сергея Шефира – что известно:

Покушение на Сергея Шефира произошло на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. Водитель авто получил три пули и был госпитализирован. Сам Шефир не пострадал.

В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского. Инцидент связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.

Президент Украины Владимир Зеленский считает покушение на своего первого помощника Сергея Шефира проявлением слабости. Он обещает "сильный ответ" на такие действия.