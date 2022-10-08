Зеленский озвучил "лучший вариант" для россиян после взрывов на Крымском мосту

Зеленский назвал лучший вариант для оккупантов после взрыва / president.gov.ua

Россиянам нужно срочно бежать с захваченных территорий - это лучший для них вариант после взрывов на Крымском мосту, говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня на территории нашего государства был не плохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнца, к сожалению в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать и знают что наше будущее оно солнечное. Это будущее без оккупантов на всей нашей территории, в том числе и в Крыму. Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них", - заявил президент.

Зеленский добавил, что если оккупантов заставляют остаться на захваченной территории, то любой оккупант может сдаться в плен.

"Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции", - добавил президент.

Также Зеленский заявил, что любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, не оставят.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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