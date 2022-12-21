Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом: детали

Известно, что встреча главы украинского государства с Джо Байденом в Белом доме состоится в 21:00.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 21 декабря, прибыл в США в рамках официального визита.

Как сообщает The Guardian, о прибытии Зеленского в США рассказала американский журналист Вейцзя Цзян.

Известно, что встреча главы украинского государства с Джо Байденом в Белом доме состоится в 21:00.

Владимир Зеленский впервые покинул страну с начала полномасштабного вторжения России. Он направился в Вашингтон, где должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.

Помощь Украине от США

Перед встречей Байдена и Зеленского в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить Украине 1 млрд долларов военной помощи.

"Я поручаю государственному секретарю распорядиться выделением 1 миллиарда долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые в соответствии с такими разделами, чтобы направить такое выделение средств", - говорится в сообщении.

Зеленский выступит в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса во время его визита в Вашингтон.

"С огромным уважением и восхищением его чрезвычайным руководством я передаю Зеленскому приглашение от имени двухпартийного руководства Конгресса выступить на совместном заседании Конгресса в 19:30 (2:30 - по киевскому времени) сегодня вечером", - заявила Пелоси.

Визит Зеленского в Вашингтон

Журналисты Axios со ссылкой на свои источники в полиции Капитолия заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером, 21 декабря, приедет с визитом в Вашингтон и выступит в Конгрессе США.

Также отмечалось, что в ходе визита Зеленского президент США Байден объявит о дополнительной военной помощи Украине на сумму около 1,8 миллиарда долларов и поставках ЗРК Patriot.

Позже в Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский отправился в США. Сам гарант сказал, что он встретится с Байденом и выступит в Конгрессе.

В Белом доме также подтвердили в поездку Зеленского в Вашингтон. Там уточнили, что президент Украины выступит в Белом доме, Конгрессе, встретится с Байденом и высокопоставленными американскими чиновниками.

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