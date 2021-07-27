Зеленский провел массовые кадровые изменения в СНБО

Зеленский устроил кадровые чистки / @APUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский вывел уволенного с поста главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Валерия Кондратюка. Одновременно глава государства ввел в него нового руководителя СВРУ Александра Литвиненко.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Литвиненко Александра Валерьевича - главу Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе президента.

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу СВРУ Валерия Кондратюка.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, освобожденный от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак будет назначен первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

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"Руслан Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО. Соответственно, с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль", - сказал ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Коваль был назначен на должность первого заместителя секретаря СНБО 17 февраля 2015 года.

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Кадровые перестановки - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины 27 июля освободил Хомчака от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на нее Валерия Залужного, который был командующим Оперативным командованием "Север".

Днем ранее Зеленский устроил массовые кадровые перестановки и в СБУ. Президент уволил первого заместителя главы СБУ и руководителя антитеррористического центра при ведомстве - Руслана Баранецкого.