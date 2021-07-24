В Минкульте объяснили, зачем Зеленский ввел санкции против россиян из Wildberries

Вайлдбериз / PROfashion

Вчерашние санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) против крупной российской компании-ритейлера Вайлдбериз (Wildberries) ‒ новый шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, компания Вайлдбериз в том числе продавала российскую пропаганду и форму российских солдат. И потому не имеет права работать в Украине.

"Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы", ‒ сказал Ткаченко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против компании Wildberries.

В списке лиц, которые попали под санкции оказались и руководители интернет-магазина, граждане россияне: