Зеленский провел срочную Ставку: приняли важное решение

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Как сообщил сам президент, обсуждался вопрос национализации Укрнафты, Мотор Сичи и других предприятий.

По словам президента, это была необходима Украине в условиях войны и поможет обеспечивать неотложные потребности Минобороны.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО Мотор Сич, ЧАО Запорожтрансформатор, ЧАО АвтоКрАЗ, ПАО Укрнафта, Укртатнефть, - написал президент.

По словам Зеленского, национализация, которая осуществлялась в соответствии с действующими законами, поможет обеспечить неотложные потребности сектора обороны.

"В эти трудные времена должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии", - добавил президент.

Справка: Мотор Сич является одним из ведущих мировых предприятий по выпуску авиадвигателей. Компания занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала Богуслаева 23 октября. Его подозревают в причастности к продаже авиазапчастей к боевым вертолетам Российской Федерации Ка-52, Ми-8 и Ми-28. Торговля запчастями, утверждает следствие, продолжалась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. 24 октября по подозрению в пособничестве России Богуслаева арестовали на два месяца.

Ранее вспыхнул скандал после того, как акции украинской компании Мотор Сич были проданы китайским инвесторам за 250 млн долларов.

После этого украинская Служба безопасности заподозрила Мотор Сич в подготовке диверсии и даже госизмене.

Газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хотел убедить руководство предприятия не заключать сделку.

В итоге президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи.

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