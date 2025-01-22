Зеленский сделал заявление об оккупированной территории Украины: что сказал

Диалог с Россией должен происходить только с позиции силы, уверен президент.

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Владимир Зеленский сделал заявление об оккупированных территориях Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, deepstatemap

Главные тезисы:

Украина никогда не признает оккупацию своих территорий

Диалог с РФ должен происходить с позиции силы

Украина не согласится на компромисс, который предусматривал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады.

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По его словам, для Украины оккупированные территории всегда будут оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

"Кто бы что ни хотел. Пусть хоть все союзники мира объединятся - мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем. Для нас они всегда будут оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся", - заявил Зеленский.

При этом президент заявил, что диалог с Россией должен происходить только с позиции силы, поскольку любая попытка относиться к агрессору на равных является поражением для Украины.

"Путина нельзя субъективизировать в этой истории. Он нарушил все. Он виноват и должен это осознать. Но его не остановить, если разговаривать с ним на равных – это проигрыш для Украины", - уверен Владимир Зеленский.

Недавние заявления Зеленского в Давосе

Как сообщал Главред, в Украине нужно разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев после завершения войны. Именно такая численность миротворческой миссии способна предотвратить новое вторжение РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Давосе.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, потребует значительного сокращения численности украинской армии, однако украинская власть не согласится на такие условия.

Также президент заявил, что Украина стремится использовать дипломатические средства, чтобы завершить войну, однако важно, какой именно будет эта дипломатия.

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Сколько территорий Украины оккупировала РФ По данным Киева, до полномасштабного вторжения РФ площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла около 7% от всей территории страны. В частности, РФ оккупировала Крым, части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года российская армия начала полномасшабное вторжение. В марте 2022 года оккупанты захватили до 27% площади Украины. В начале апреля 2023 года ВСУ освободили от оккупации Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. К 24 мая 2022 года Россия оккупировала пятую часть Украины – около 20,7% страны. В сентябре ВСУ деоккупировали почти всю Харьковскую область, в ноябре освободили Херсон и части Николаевщины на правом берегу Днепра. После летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году Украине удалось освободить почти половину оккупированных территорий. За 2023 год российские военные захватили еще около 0,1% украинской территории. По данным Института изучения войны, в 2024 году российские войска захватили 4 168 квадратных километров, которые в основном состоят из полей и небольших населенных пунктов в Украине и Курской области, ценой более 420 тысяч жертв. В среднем, армия РФ теряла 102 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории. Наибольшее продвижение россиян произошло в период с сентября по ноябрь 2024 года, когда Россия получила 56,5% своих территориальных приобретений, потратив на это примерно 125 800 военных. Еще около 30% территории Украины остаются заминированными. На ее разминирование уйдут десятки лет.

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