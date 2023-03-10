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Зеленский срочно собрал Ставку: Залужный рассказал о происходящем в Бахмуте

10 марта 2023, 21:29
Отдельно президент отметил героизм воинов, которые защищают Бахмут и всю Украину.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел 10 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, где, в частности, рассматривали ситуацию в Бахмуте Донецкой области.

Президент рассказал, что на заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие направлений докладывали о ситуации на передовой, в целом о защите государства.

"Восток, юг и граница, Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины, Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и снабжении", – рассказал Зеленский.

видео дня

Отдельно президент отметил героизм воинов, которые защищают Бахмут.

"Хочу сегодня особо отметить наших бойцов, которые защищают Украину в Донецкой области. Ежедневно они дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, десантники "Семьдесятдевятки"... Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить бойцов спецподразделения ГУР МО "Шаман" - за Бахмут, за крепкое участие в обороне города", - отметил Зеленский.

Ситуация в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжают оборонять Бахмут. Если оккупанты России захватят город, они пойдут дальше – на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы украинские войска попали в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - сказал гарант.

В Институте изучения войны предположили, что войска России в случае возможной оккупации Бахмута не смогут продолжить свое продвижение. У врага, вероятно, нет для этого сил. Большинство подразделений россиян уже задействованы на других направлениях.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в ответ на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что оборона Бахмута может завершиться уже в ближайшие дни, заявила, что ВСУ продолжают защищать город. Маляр подчеркнула – украинские военные ведут бои против оккупантов России и истощают их силы в Бахмуте.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Зеленский
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