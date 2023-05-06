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Жданов назвал фигуру из ближнего окружения Путина, которая способна устроить переворот в России

Андрей Ганчук
6 мая 2023, 02:30
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Картонная российская оппозиция не вызывает доверия из-за того, что там шовинистических настроений больше, чем в правящей верхушке РФ, считает Олег Жданов.
Олег Жданов, Владимир Путин
В России есть люди, которые могут свергнуть Путина - Жданов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В стране-агрессоре России есть люди, которые способны реализовать сценарий переворота. Среди них секретарь Совбеза Николай Патрушев, который контролирует ФСБ и частично другие силовые структуры. Российская оппозиция в эмиграции не способна на такие действия, поскольку там шовинизма еще больше, чем в правящей верхушке в Кремле. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В интервью Главреду он сказал о том, что оппозиция России в эмиграции является "картонной", а шовинистических настроений там еще больше, чем в так называемых кремлевских элитах.

По мнению Жданова, российские оппозиционеры поняли, что ВСУ могут разгромить войска РФ и запустить механизм смены власти в Кремле, и поэтому они отложили свои некоторые идеи.

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"Это картонная оппозиция, и я скептически к ней отношусь. Ведь у этих оппозиционеров больше шовинистических настроений, чем у правящей власти в России. Просто они почувствовали запах крови, поняли, что Акела промахнулся и слабеет. Иными словами, они поняли, что украинская армия может нанести военный разгром России, а это способно привести к смене власти. Поэтому некоторые "оппозиционеры" отложили свои идеи. Например, Ходорковский еще год назад говорил, что Крым – это Россия, и это не обсуждается, а сегодня он уже вроде как согласен с тем, что Крым – это Украина. Поэтому я не доверяю российской оппозиции", - сказал Жданов.

Однако, как полагает полковник запаса, в России действительно есть политические фигуры, которые способны совершить военный переворот. К примеру, это секретарь Совбеза Николай Патрушев – он контролирует ФСБ, частично СВР и, возможно, Росгвардию. Его позиции усиливаются, поскольку Минобороны столкнулось с провалом военной агрессии против Украины.

"В России действительно есть люди, готовые совершить переворот. Например, Патрушев, который чувствует себя и выглядит намного лучше, чем Путин. Патрушев замыкает на себе довольно серьезные силовые структуры в России: ФСБ, частично Службу внешней разведки и, вполне возможно, Росгвардию. Да, Патрушев не имеет влияния на министерство обороны РФ, но здесь мы ему помогаем с утра до вечера. Потому что военный разгром России приведет к тому, что Шойгу и Герасимов окажутся у разбитого корыта, как старуха в "Сказке о рыбаке и рыбке": с подбитым танком, автоматом без патронов и раненым бойцом – это все, что будет в распоряжении у Шойгу и Герасимова", - подчеркнул Олег Жданов.

Переворот в России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что дворцовый переворот в стране-агрессоре РФ может произойти тихо и незаметно.

В публичном поле скажут, что кто-то погиб по некоторым причинам, а кто-то – арестован. По его словам, среди кремлевских "элит" уже обсуждают кандидатуры преемников Путина.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что за ударом БПЛА по Кремлю могут стоять, в том числе, и те силы, которые хотят свержения Путина. Как полагает Жданов, ситуация в России приближается к событиям 1917 году, когда случился большевистский переворот.

Российский политолог Андрей Пионтковский предположил, что пауки в банке в России уже начали уничтожать друг друга. Выступление Пригожина против Шойгу и Герасимова указывает на начало борьбы за власть в государстве после ухода Путина. Неизбежность поражения в Москве уже осознают.

Смотрите видео, как неизвестный беспилотник ударил по Кремлю

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