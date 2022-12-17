Жданов назвал направления, на которых россияне могут ломануться

Жданов также ответил на вопрос, возможен ли большой прорыв оккупантов на Сумском направлении.

Олег Жданов / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российская армия может до февраля собрать 50-70 тыс. военных в Беларуси и попытаться прорывать границу Украины на каких-то северных направлениях, чтобы оттянуть часть ВСУ на север.

"Я думаю, что возможный вариант, о котором говорил главнокомандующий генерал Залужный, - что они в Беларуси до февраля при гигантских усилиях могут собрать 50-70 тысяч, то есть сформировать общевойсковую армию, и попытаться прорывать нашу границу на каких-то северных направлениях. На Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях. И то не с целью достать до Киева, а с целью того, чтобы оттянуть часть сил нашей армии на север. Чтобы мы там начали обороннительную операцию", — пояснил Жданов.

Новый удар по Украине

"И тогда можно ударить с востока. Но опять же, на востоке тоже нужно иметь около 100 тысяч, чтобы потом наращивать усилия", – добавил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что для этого России необходима регулярная армия или мобилизованные, которые пройдут 6-7 месяцев военной подготовки. Кроме того, под вопросом остается, удастся ли обеспечить всех солдат техникой и вооружением.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Жданов также ответил на вопрос зрителя, возможен ли большой прорыв оккупантов на Сумском направлении.

"Чтобы совершить такой глубинный прорыв, нужно, чтобы все 200 тысяч, о которых говорил наш главнокомандующий, ломанулись на Сумском направлении. Вот тогда есть шанс", – ответил эксперт.

Он отметил, что при этом эти 200 тыс. солдат должны быть разделены по меньшей мере на три части, то есть на три эшелона.

Однако в то же время он отметил, что на сегодняшний день ни в Брянской, ни в Курской областях РФ не наблюдается формирований ударных группировок российской армии.

"Там даже нет 30 или 50 тысяч. То есть нет даже общевойсковой армии, чтобы попытаться прорвать нашу границу", – сказал эксперт.

Война в Украине и наступление РФ с Беларуси

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist ранее заявил, что Россия может перейти в масштабное наступление либо с конца января, либо в марте. Он допустил попытку врага снова пойти на Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. По словам Залужного, Украине нужно больше оружия для освобождения своих территорий.

Президент Владимир Зеленский сказал, что для Украины следующие полгода будут решающими. Он призвал поддержать украинское государство по четырем направлениям – поражение энергетического террора России, обеспечение стойкости Украины зимой, увеличение военной поддержки и содействие в формуле мира, которую предлагает Киев.

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