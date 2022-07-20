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Жданов пояснил, почему путинская идеология войны с треском провалилась

20 июля 2022, 20:55

Военнослужащие РФ, которых бросают на кровавую войну против Украины, не видят здесь ни "националистических батальонов", ни солдат НАТО.

Путин, Жданов
Путинская идеология войны в Украине провалилась - Жданов / УНИАН, Главред

Путинская идеология войны против Украины с треском провалилась, сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью телеведущей на 1+1 Натальи Мосейчук в среду, 20 июля.

По словам эксперта, военнослужащие РФ, которых бросают на кровавую войну против Украины, не видят здесь ни "националистических батальонов", ни натовских солдат и не понимают, что они делают в чужой стране.

"Это — неидейные люди (российские военные — ред.). Обратная сторона идеологии этой войны оказалась полностью провальной. Почему? Потому что люди, приезжающие в Украину, не видят ни "националистических батальонов", ни натовских солдат, как им говорили. Они начинают задавать вопросы: "Что мы здесь делаем и кого мы здесь защищаем?". Я не говорю, что все, а какой-то процент (путинских солдат – ред.) такие вопросы задает", — заметил он.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ регулярно устраивают войскам России сюрпризы благодаря эффективной работе реактивных систем залпового огня HIMARS. Военная техника, которая была передана Киеву американским государство, точно бьет по указанным целям.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович также напомнил, что удары из HIMARS по вражеским военным объектам наносятся в Херсонской области. По его словам, на Херсонщине около 12-15 тысяч российских войск. Военные РФ могут начать сдаваться в плен еще до того, как ВСУ перейдут в контрнаступление.

В Министерстве обороны США считают, что применение Вооруженными силами Украины ракетных систем HIMARS серьезно влияют на военную ситуацию. По данным ведомства, у Киева уже 8 таких установок тяжелой дальнобойной артиллерии. Должны подвезти еще 4, после чего их станет 12 единиц.

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война в Украине Олег Жданов военная агрессия РФ
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