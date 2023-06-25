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Жданов спрогнозировал, кто может стать заменой Путину

Дмитрий Видоменко
25 июня 2023, 01:35
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Как считает военный эксперт Олег Жданов, кремлевская верхушка свергнет диктатора Путина и обязательно повесит на него всех собак.
Жданов, Путин
Олег Жданов убежден, что кремлевская верхушка обязательно повести на Путина всех собак / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Секретарь Совбеза страны-агрессора РФ и неформальный глава "клана чекистов" в Кремле Николай Патрушев вряд ли станет прямой заменой диктатору Путину. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Вряд ли, поскольку тот, кто вырывается вперед, потом первым и ложится на гильотину. Вспомните того же Ленина – в него выстрелили, а все списали на какую-то тетку Каплан, которая была слепая и не видела дальше собственного носа, но она была эссеркой. И Сталин спокойно переломил ситуацию под себя", – сказал он.

Как считает Жданов, кремлевская верхушка свергнет диктатора Путина и обязательно повесит на него всех собак.

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"Думаю, Патрушев останется на своем месте главы Совбеза РФ. И именно этот Совбез вскоре может стать комитетом спасения России. Организуют выборы, выведут нужно кандидата. Но для этого им надо будет осудить Путина и повесить всех собак на него, чтобы очиститься самим. И все, дальше он почетный гражданин. И тот, кого посадят в кресло президента, будет ему обязан по гроб жизни", – подытожил он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня объявил о том, что кадровые оккупанты Минобороны РФ ударили ракетами по тыловым позициям вагнеровцев. Пригожин заявил, что теперь его группировка в 25 тысяч боевиков идет разбираться с Шойгу.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер захватила Ростов. По словам Пригожина, боевики лишь за ночь сбили 3 вертолета российских кадровых войск, которые пытались нанести удары по вагнеровцам.

Также появилась информация, что боевики Вагнера взяли Воронеж. Под их контролем там вся военная инфраструктура. Власти региона говорят, мол, "ситуация под контролем".

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