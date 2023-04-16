Жданов спрогнозировал, могут ли русские своими ударами повредить транспортной системе Украины

Если русские оккупанты будут совершать новые попытки ударов по украинской транспортной инфраструктуре, то все равно этим практически ничего не добьются. Об этом заявил известный военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.
"С мостами и всем остальным будет то же самое, что и с энергетикой. Для нас это будет болезненно только в том смысле, что восстановление транспортной инфраструктуры будет дорого стоить и будет занимать какое-то время. Если, например, будет разрушен какой-то мост, придется ехать в объезд. Однако это не станет большой проблемой, потому что у нас очень развитая транспортная инфраструктура. И России нужно было это делать, когда у нее были тысячи ракет, а сейчас в этом нет особого смысла", ‒ сказал он.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Поставки комплексов Patriot в Украину
Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.
16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.
7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.
Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.
Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.
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