Жена Медведчука публично сообщила, что они дома / УНИАН

Супруга председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они уже вернулись домой с отдыха.

"Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно… Мы, конечно, вернулись домой", - сообщила Марченко на своей странице в Instagram.

Также Марченко отметила, что "в жизни часто нас сопровождают грусть, страх, печаль, тоска, чувство потери, усталость, тревога...", и что "нужно забыть, что идеальная жизнь якобы лёгкая и безболезненная".

Отметим, утром 12 мая Виктор Медведчук впервые прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме.

По его словам, ничего противозаконного у него так и не нашли. А целью обысков он назвал вручение ему подозрения в госизмене.

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