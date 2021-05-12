Жена Медведчука публично сообщила, что они дома

Оксана Марченко в соцсетях заявила, что это нехорошо - приходить к людям с обысками, когда их нет дома. Также она поведала, что они с мужем уже вернулись домой.
Супруга председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они уже вернулись домой с отдыха.
"Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно… Мы, конечно, вернулись домой", - сообщила Марченко на своей странице в Instagram.
Также Марченко отметила, что "в жизни часто нас сопровождают грусть, страх, печаль, тоска, чувство потери, усталость, тревога...", и что "нужно забыть, что идеальная жизнь якобы лёгкая и безболезненная".
Отметим, утром 12 мая Виктор Медведчук впервые прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме.
По его словам, ничего противозаконного у него так и не нашли. А целью обысков он назвал вручение ему подозрения в госизмене.
Виктор Медведчук и Тарас Козак: в чем их обвиняют
- 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.
- Правоохранители полагают, что в 2015-м Медведчук вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.
- Ранее в Украине ввели санкции против Виктора Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма. Под ограничительные меры, в частности, попал участок нефтепровода Самара – Западное направление.
- США приветствовали украинские санкции против главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и народного депутата Тараса Козака. При этом и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер официально назвал Козака и Медведчука "пророссийскими силами".