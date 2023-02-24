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"Жертв будет много": Тука не исключил ядерного удара РФ по Украине, назвал города-цели

24 февраля 2023, 13:09
Исключать вероятность такого сценария нельзя, считает Георгий Тука.
Георгий Тука, Россия
Георгий Тука, Россия / Коллаж фото Главред, ua.depositphotos.com

Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине, но это только сплотит украинский народ, несмотря на возможные жертвы.

Во время чата на Главреде бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука подчеркнул, что ядерное оружие бывает разных типов – тактическое и стратегическое.

"Когда речь идет о возможности использования Россией ядерного оружия, имеется в виду тактическое. Конечно, тактический ядерный удар не способен одним взрывом уничтожить весь Харьков, Киев или Одессу, но жертв будет много. Россияне надеются, что после такого удара "х**лы протрезвеют" и наконец прекратят оказывать сопротивление", - пояснил эксперт.

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Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Тука отметил, что абсолютное большинство украинцев не настроены полагаться на миролюбие северного соседа и готовы бороться даже в случае ядерного удара.

"То есть применение ядерного оружия может привести к еще большей консолидации украинского общества. Вместе с тем, исключать вероятность такого сценария я не могу, потому что действия российских властей неоднократно убедили в том, что нельзя сочетать понятия "здравый смысл", "логика" и "российская власть". Умом Россию не понять... От нее можно и нужно ожидать всего", - подытожил эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что накануне визита президента США в Европу Россия начала масштабные ядерные учения, усиливая ядерный шантаж.

"Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования", — говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Как заявил ранее Згурец, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, чтобы попытаться запугать Запад возможностью использования ядерного оружия.

Тем самым диктатор РФ пытается запугивать Запад и хочет добиться сразу нескольких целей.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ядерное оружие Георгий Тука
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