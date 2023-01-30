'Взлетели на воздух: ВСУ уничтожили сразу три пункта управления оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать врага. Сегодня, 30 января, защитники уничтожили сразу 3 пункта управления россиян. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Украинские бойцы уничтожили вражеские войска ракетными и артиллерийскими ударами. Кроме того, оккупанты потеряли немало боеприпасов, потому что ВСУ "подняли в воздух" целых 2 вражеских склада.
"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, в России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из зауральского Челябинской области. Поскольку все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить оккупанта пришлось в долг.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидированный 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.
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