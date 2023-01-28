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Постоянный штурм и обстрелы: в ВСУ рассказали о жестких боях в Угледаре

28 января 2023, 22:45
Российские оккупанты пытаются выйти на админграницы Донецкой области.
Украинские военные, ВСУ
ВСУ продолжают оборонять Угледар / Коллаж фото 93 ОМПБр Холодный Яр, 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Угледара в Донецкой области. В течение суток враг провел 34 штурма. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Россияне нанесли почти 300 ударов различными системами залпового огня и артиллерией.

"Сейчас они также там концентрируют силы, концентрируют такие агрессивные мощные удары по нашей обороне. За эти сутки они 299 ударов различными системами залпового огня, артиллерией нанесли в этом направлении, провели 34 штурма. Но их все действия не увенчались успехом, они несли потери, в частности, 108 человек были убиты, 136 оккупантов были ранены", - сказал Череватый.

Оккупанты хотят прорвать линию обороны ВСУ в районе Угледара, чтобы потом продвигаться в сторону Покровска и Доброполья. Они надеются, что им удастся захватить Донецкую область.

"И цель их на этом направлении и на направлении Бахмута – захватить украинскую Донетчину и подать как определенную цель так называемой "специальной военной операции", якобы освобождения народа "ЛНР" и "ДНР". Этих сроков у них уже было поставлено очень много, однако ни один из тех терминов не увенчался успехом, они всегда терпели поражение", - добавил спикер.

Ранее представитель восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый рассказал, что оккупационные войска России пытаются прорвать оборону армии Украины в районе Бахмута и Угледара, чтобы получить возможность продвинуться дальше – на Славянск, Краматорск и Покровск. Россияне хотят захватить все районы Донецкой и Луганской областей, чтобы показать достижение промежуточных целей войны против Киева.

Напомним, аналитики ISW ранее отмечали, что российские захватчики могут намеренно совершать небольшие атаки на большей части линии фронта, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины и тем временем осуществить решающую наступательную операцию на Луганщине.

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война в Украине Угледар вторжение России война на Донбассе
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