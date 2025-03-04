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"Будет полным позором": Коваленко объяснил, зачем Трампу Украина

Анна Ярославская
4 марта 2025, 03:30
68
Президент США заинтересован определенном репутационном плюсе.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Война в Украине – не главное для Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему Украина важна для Трампа
  • Какой главный приоритет президента США

Президент США Дональд Трамп больше нуждается в Украине, чем Украина в нем. Ведь без нее нынешний глава Белого дома потерпит политическое и геополитическое фиаско. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, у Трампа сейчас не самая лучшая ситуация в США.

"Прежде всего яйца по 7,99 долларов, что для американцев является большой проблемой, а когда они будут стоить 10,99 долларов, в США вообще начнется паника. И это не все: с Гренландией как-то у Трампа не получилось, с Панамским каналом тоже случился провал и стыд, Канада до сих пор не является 51-м штатом США (и не будет никогда). Разве что у Трампа получилось переименовать Мексиканский залив в Американский. Это его личное большое достижение", - сказал Коваленко в интервью Главреду.

Эксперт считает, что если от услуг Трампа как посредника и переговорщика в диалоге с российскими оккупантами откажутся, это будет полным позором для него.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

"И это при том, что война в Украине для Трампа – не главное, а некий фоновый момент, который он хочет очень быстро завершить", - сказал Коваленко.

По его словам, главное для Трампа – экономическое противостояние с Китаем, экономическая война с Китаем 2.0, которую он не смог завершить в 2019 году.

"С такими "достижениями", когда Трамп не получил ничего, он будет начинать экономическое противостояние с Китаем? Да нет! Итак, он сейчас заинтересован в определенном репутационном плюсе от урегулирования противостояния России и Украины", - отметил эксперт.

Смотрите видео - Интервью Коваленко Главреду о сценариях развития событий в войне Украины и России в 2025 году:

Переговоры США и Украины - последние новости

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

Тем временем Зеленский считает, что еще может спасти свои отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после их конфликтной ситуации в Белом доме 28 февраля. Зеленский заявил, что переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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