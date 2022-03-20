Известный украинский биатлонист будет отстреливать российских оккупантов

Четырехкратный чемпион Европы по биатлону будет отстреливать российских оккупантов в Украине

Известный украинский биатлонист и четырехкратный чемпион Европы Артем Прима сменил биатлонную винтовку на автомат. 34-летний уроженец Чернигова присоединился к тысячам наших соотечественников, которые защищают свою Родину от российской оккупации.

У себя в Instagram Прима выложил селфи в камуфляже и с автоматом.

Кроме четырех золотых медалей континентального первенства, в активе Примы три победы на Универсиаде-2011, три серебряные медали чемпионатов мира (2014,2015).

В Кубке мира дебютировал в сезоне 2009/10 году, в спринте на этапе в Рупольдинге, где занял 41-е место. В сезоне 2010/11 набрал свои первые очки в этом турнире.

Неоднократно принимал участие в чемпионатах мира, лучший результат — 22-е место в спринте (2016) и шестое место в эстафете (2017). Участник Олимпиады-2014 в Сочи, лучший результат — 32-е место в спринте.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.