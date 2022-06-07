Как безопасно быть на связи в оккупации: важные советы для украинцев

По возможности не надо покупать российские SIM-карты. Если покупать SIM-карту РФ все же приходится, то нужно делать это без предоставления паспортных данных.
Гражданам Украины, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, предоставили несколько советов по поддержанию связи.
По информации Госспецсвязи, в случае, если нет сети оператора, то необходимо попытаться подключиться к другим украинским мобильным операторам с помощью национального роуминга.
По возможности не надо покупать российские SIM-карты. Если покупать SIM-карту РФ все же приходится, то нужно делать это без предоставления паспортных данных.
Гражданам, интернет которых подключен к украинской сети, советуют общаться со всеми через мессенджеры в домашней Wi-Fi сети. Общение в мобильной сети русских операторов нужно ограничить для своей безопасности.
Если же интернет подключен к российской сети, то отмечается необходимость использования VPN-сервисов на телефоне и компьютере.
Что происходит в Херсонской и Запорожской областях
Россия 2 марта захватила Херсон и продолжает контролировать город и значительную часть Херсонщины.
Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Херсонской области и освободили 20 населенных пунктов. Украинские войска двигаются на юг региона.
Российские оккупационные военные силы контролируют часть Запорожской области, однако областной центр – Запорожье – под контролем Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что войска РФ ставят перед собой задачу захвата Запорожья и усиливают свое давление в данном направлении.
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