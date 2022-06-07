Как безопасно быть на связи в оккупации: важные советы для украинцев

Как безопасно быть на связи в оккупации / Корреспондент.net

Гражданам Украины, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, предоставили несколько советов по поддержанию связи.

По информации Госспецсвязи, в случае, если нет сети оператора, то необходимо попытаться подключиться к другим украинским мобильным операторам с помощью национального роуминга.

По возможности не надо покупать российские SIM-карты. Если покупать SIM-карту РФ все же приходится, то нужно делать это без предоставления паспортных данных.

Гражданам, интернет которых подключен к украинской сети, советуют общаться со всеми через мессенджеры в домашней Wi-Fi сети. Общение в мобильной сети русских операторов нужно ограничить для своей безопасности.

Если же интернет подключен к российской сети, то отмечается необходимость использования VPN-сервисов на телефоне и компьютере.

Что происходит в Херсонской и Запорожской областях

Россия 2 марта захватила Херсон и продолжает контролировать город и значительную часть Херсонщины.

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Херсонской области и освободили 20 населенных пунктов. Украинские войска двигаются на юг региона.

Российские оккупационные военные силы контролируют часть Запорожской области, однако областной центр – Запорожье – под контролем Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что войска РФ ставят перед собой задачу захвата Запорожья и усиливают свое давление в данном направлении.

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