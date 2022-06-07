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Россия пока не готова прибрать к рукам Херсонскую и Запорожскую области: у Путина сделали заявление

7 июня 2022, 19:14

Москва, дескать, готова обсуждать с Киевом некий "статус" Херсонской и Запорожской областей.

Информация о неготовности России обсуждать с Украиной вопросы Херсонской и Запорожской областей является неправильной - Песков / Коллаж Reuters, Facebook мэра Херсона Колахыева

Кремль не подтверждает информацию, согласно которой Россия в возможном будущем соглашении с Украиной, дескать, будет не готова обсуждать некий "статус" Запорожской и Херсонской областей, часть которых сейчас оккупированы российскими войсками. Такие сведения являются "неправильными". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российское издание Известия со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника РФ ранее сообщило, что если будет мирное соглашение Москвы и Киева, то вопрос так называемого "статуса" Херсонской и Запорожской областей, мол, будет для Кремля так же закрыт, как и обсуждение принадлежности захваченных Крыма и Донбасса.

На Херсонщине и Запорожчине, дескать, "подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию".

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он назвал ее "неправильной".

"Нет, это все не так. Это неправильная информация", - процитировал замглавы администрации президента РФ Интерфакс.

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Что происходит в Херсонской и Запорожской областях

Россия 2 марта захватила Херсон и продолжает контролировать город и значительную часть Херсонщины.

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Херсонской области и освободили 20 населенных пунктов. Украинские войска двигаются на юг региона.

Российские оккупационные военные силы контролируют часть Запорожской области, однако областной центр – Запорожье – под контролем Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что войска РФ ставят перед собой задачу захвата Запорожья и усиливают свое давление в данном направлении.

Другие новости:

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