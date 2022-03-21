Нелюди воюют с детьми: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

Оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

Российские военные открыли огонь по автобусам, которые эвакуировали людей из Мариуполя. Среди раненых есть дети, сообщает в Telegram-канале председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

"Сегодня более 20 автобусов пытаются добраться зелеными коридорами. Очень непросто было пересечь линию соприкосновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия", - пишет Старух.

По словам председателя Запорожской ОГА, в результате обстрелов четверо детей попали в больницу. Трое из них были ранены во время огня в Пологовском районе. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Его семья вместе с ним попала под обстрел в селе Каменское.

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"Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - добавил Старух.

Напомним, 20 марта Вооруженные силы Украины сообщили, что зафиксировали признаки, которые могут указывать на подготовку армии Беларуси к военному вторжению. Однако украинские военные готовы дать отпор, отметили в ВСУ.

Также в Беларуси сейчас активизировалась деятельность партизан. Они взорвали значительную часть путей и российские поезда на железной дороге РБ. Так они пытаются не допустить белорусских солдат в Украину для участия в войне на стороне страны-агрессора России.

Ранее директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа рассказал, как повлияет на ход войны привлечение Россией белорусов и сирийцев.