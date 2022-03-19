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ВСУ разгромили колону вражеской техники и вертолет

19 марта 2022, 20:16

Украинские военные во время операции освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле.

Украинские военные разгромили вражескую колонну техники и вертолет

Оккупанты продолжают нести значительные потери. Украинские военнослужащие разбили колонну российской вражеской техники, сообщает пресс-служба Командования Южной группировки войск.

"Так, благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих одной из бригад были нанесены прицельные удары по колонне вражеской бронированной техники и автомобилях, обеспечивают российские оккупационные войска",- пишет пресс-служба.

Украинские военные во время операции освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле.

Также зенитное подразделение ВСУ уничтожило боевой вертолет КА-52 и нанесло повреждения одному такому же летательному аппарату.

В течение суток оккупанты понесли соответствующие потери:

  • 60 человек личного состава;
  • вертолет КА-52;
  • танк;
  • бронетранспортер.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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