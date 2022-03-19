УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путин мстит украинцам": эксперт рассказал, почему оккупанты с особой жестокостью бомбят Украину

19 марта 2022, 19:20

По словам эксперта, сейчас нужно предпринять все возможные усилия, чтобы каким-то образом деблокировать Мариуполь.

войска России, армия РФ, танки
Войска России / Reuters

Директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа рассказал почему российские войска с особой жестокостью бомбят города на Севере, Юге и Востоке Украины - Чернигов, Мариуполь, Николаев, Харьков, и зачем они Путину.

Шулипа говорит, что "Путин считает, что это - города, где украинцев живет мало и в них, в основном, живет русскоязычное население".

"Из логики Путина вытекает, что это "один народ" и в этой логической конструкции для украинцев нет места. Для него украинцев физически не существует, есть только русские и потому эту войну Путин рассматривает как гражданскую. И он считает, что жители Харькова, Сум, Мариуполя - это такие же русские, как и в Рязани, Костроме или Санкт-Петербурге", - отмечает эксперт в интервью Главреду.

Директор Института исследования российской агрессии отмечает, что по логике президента-диктатора, украинцы должны были его встречать с хлебом-солью.

"И это было видно по первым колоннам российских войск, которые зашли в Украину - они выглядели так, будто едут из Московской области в Рязанскую, а не нападают на другое государство. То есть у них не было ни прикрытия с воздуха, ни чего-либо другого. Путин считал, что украинцев можно было бы разогнать дубинками, как на митингах в России. Но поскольку украинцы дали отпор, именно за это он им и мстит - за то, что его тут не полюбили и не приняли", - говорит эксперт.

"Когда Путин бомбит Мариуполь, он мстит городу за то, что тот не подчинился российским властям в 2014 году - он считает, что его обидели, когда не вступили в оккупационную зону ОРДЛО. Поэтому, с одной стороны, он идет на принцип, а с другой стороны, не теряет надежду пробить коридор в Крым. Поэтому к направлению Геническ-Бердянск-Мариуполь украинским властям нужно отнестись серьезно", - добавил он.

Юрий Шулипа отмечает, что сейчас нужно предпринять все возможные усилия, чтобы каким-то образом деблокировать Мариуполь.

"Но делать это нужно не в рамках договорняков с Россией, потому что мы видим как цинично поступают путинские фашисты, а своими силами открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, а также для оказания помощи защитникам Мариуполя. На самом деле не так долго осталось - нужно продержаться еще примерно неделю. После этого у противника закончатся и силы, и запасы для того, чтобы штурмовать Мариуполь", - отметил эксперт.

Читайте также"Следующие 10 дней станут решающими": когда завершится война России против Украины

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Мариуполя Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Популярное
Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта"Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта" Не пугает даже война: три самых отчаянных знака зодиака, которые ничего не боятсяНе пугает даже война: три самых отчаянных знака зодиака, которые ничего не боятся Путин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в КремлеПутин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в Кремле "Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины"Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины "Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину"Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину

Последние новости

19:52

Сдал Путина с потрохами: в РФ мэр выдал военные тайны

19:52

Русский корабль тонет: России не стоит рассчитывать на счастливый конец - МИДВидео

19:37

Гороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграницаВидео

19:28

Украину разжарит до +20: когда ждать резкого потепленияВидео

19:26

Орки горят вместе с БК: спецназ ВСУ показал разгром позиций рашистовВидео

Реклама
19:20

"Путин мстит украинцам": эксперт рассказал, почему оккупанты с особой жестокостью бомбят УкраинуВидео

18:59

Что проверяют на блокпостах – памятка украинцам

18:58

Вместо хлеба: рецепт идеальных луковых лепешек с вкуснейшей хрустящей корочкойВидео

18:48

Враг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиака

18:43

У Эрдогана назвали ключевые требования Путина для остановки войны в УкраинеВидео

18:32

Готовьте сухари: британские аналитики спрогнозировали последствия войны в Украине для россиянВидео

18:24

Все враги будут сломлены: гороскоп таро для Украины на 2022 год и итог войныВидео

18:23

Мировая коалиция и осуждение варварства РФ: у Зеленского призвали Китай сделать выбор

18:18

Программа минимум: почему России будет достаточно даже небольшого преимущества в войнемнение

18:10

Списывать силы РФ рано: Минобороны Украины о войне с агрессоромВидео

17:59

У украинок появился новый кумир: кто подвинул Кима и АрестовичаВидео

17:47

"8 человек в цинке уехало": украинская пенсионерка угостила орков пирожками "с сюрпризом"Видео

17:40

Газовая зависимость от РФ – "глупая" политика: министр экономики ФРГ раскритиковал Берлин

17:28

Люди стояли на коленях: в Ворохте похоронили украинского актера, которого убили войска ПутинаВидео

17:24

Мир наизнанку в Украине: Комаров показал страшные кадры разрушений в КиевеВидео

Реклама
17:07

Наконец у США есть президент, которого все любят, это - Зеленский - американский комикВидео

16:58

"Гитлер собрал секту": Бадоев жестко разнес Гагарину, Баскова и Тимати за концерт и поддержку ПутинаВидео

16:55

В Минобороны озвучили зарплаты военныхВидео

16:45

Приземлили "Аллигатора": ВСУ на Киевщине уничтожили вертолет РФВидео

16:42

Бензин и дизель в Украине подешевел на 5-10 гривен: в Кабмине рассказали о ценах на АЗС

16:37

Макс Барских разнес россиян за концерт в "Лужниках" и обьяснил, почему они навсегда останутся рабамиВидео

16:27

Набор банальностей Путина, или Почему российский народ безнадеженмнение

16:27

Что делать при панической атаке: как успокоится взрослому и ребенку

16:16

"Бандера - в Чернобаевке": в Сети высмеяли тотальный провал РФ на ХерсонщинеВидео

15:58

В Украину несется резкое потепление: когда ждать аномалии и обратного похолоданияВидео

15:40

Разгромили колонны, штабы и базы РФ: под Киевом ВСУ перешли в наступление

15:33

"Успокойтесь с НАТО, идолопоклонники": Арестович жестко прошелся по отношениям Украины и АльянсаВидео

15:22

Страны НАТО в опасности из-за угроз Путина: Британия направляет Украине военную помощь

15:19

Огнестрельное ранение – первая помощь пострадавшему в условиях войны

15:14

Путин действует по принципу "не доставайся никому": эксперт назвал задачи РФ в Украине на 10-20 днейВидео

15:13

"Через 15 минут весь оставшийся мир сотрет нас с лица Земли": Макаревич о ядерной кнопке ПутинаВидео

14:58

Оккупанты РФ накрыли Макаров из минометов: погибли семеро, есть раненыеФото

14:42

Почему Украина может стать финансовым хабом Китаямнение

14:41

"Блицкриг полностью провалился": эксперт назвал главную цель Путина в Украине

14:37

Дочери "правой руки" Путина Шойгу - кто они, где живут и чем занимаютсяВидео

Реклама
14:31

"Сценарий Беларуси" для Украины: Лукашенко назвал требования Путина к Зеленскому

14:23

Подставляют под пули с белыми повязками: российские орки прикрываются гражданскими в МариуполеВидео

14:10

Приметы на 20 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:05

Гороскоп на завтра, 20 марта 2022: Львам – успех во всем, Весам – приятное знакомство

13:56

Уничтожили офицеров и взвод пехоты: Азов "прорядил" тылы РФ в Мариуполе

13:48

Мир еще вернется к вопросу закрытия неба над Украиной через несколько дней – Квасьневский

13:41

Россия ударила по Франковщине, но в ВСУ пока не знают, были ли это ракеты "Кинжал"Видео

13:28

"Путлер капут": в Сети запустили флешмоб со сценариями казни ПутинаВидео

13:27

Крым – не часть России и отсутствие единство с лидером: психолог разобрала заявление Путина

13:20

Стратегически Россия войну в Украине уже проиграла - политический эксперт Юрий Шулипа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять