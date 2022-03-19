"Путин мстит украинцам": эксперт рассказал, почему оккупанты с особой жестокостью бомбят Украину

Войска России / Reuters

Директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа рассказал почему российские войска с особой жестокостью бомбят города на Севере, Юге и Востоке Украины - Чернигов, Мариуполь, Николаев, Харьков, и зачем они Путину.

Шулипа говорит, что "Путин считает, что это - города, где украинцев живет мало и в них, в основном, живет русскоязычное население".

"Из логики Путина вытекает, что это "один народ" и в этой логической конструкции для украинцев нет места. Для него украинцев физически не существует, есть только русские и потому эту войну Путин рассматривает как гражданскую. И он считает, что жители Харькова, Сум, Мариуполя - это такие же русские, как и в Рязани, Костроме или Санкт-Петербурге", - отмечает эксперт в интервью Главреду.

Директор Института исследования российской агрессии отмечает, что по логике президента-диктатора, украинцы должны были его встречать с хлебом-солью.

"И это было видно по первым колоннам российских войск, которые зашли в Украину - они выглядели так, будто едут из Московской области в Рязанскую, а не нападают на другое государство. То есть у них не было ни прикрытия с воздуха, ни чего-либо другого. Путин считал, что украинцев можно было бы разогнать дубинками, как на митингах в России. Но поскольку украинцы дали отпор, именно за это он им и мстит - за то, что его тут не полюбили и не приняли", - говорит эксперт.

"Когда Путин бомбит Мариуполь, он мстит городу за то, что тот не подчинился российским властям в 2014 году - он считает, что его обидели, когда не вступили в оккупационную зону ОРДЛО. Поэтому, с одной стороны, он идет на принцип, а с другой стороны, не теряет надежду пробить коридор в Крым. Поэтому к направлению Геническ-Бердянск-Мариуполь украинским властям нужно отнестись серьезно", - добавил он.

Юрий Шулипа отмечает, что сейчас нужно предпринять все возможные усилия, чтобы каким-то образом деблокировать Мариуполь.

"Но делать это нужно не в рамках договорняков с Россией, потому что мы видим как цинично поступают путинские фашисты, а своими силами открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, а также для оказания помощи защитникам Мариуполя. На самом деле не так долго осталось - нужно продержаться еще примерно неделю. После этого у противника закончатся и силы, и запасы для того, чтобы штурмовать Мариуполь", - отметил эксперт.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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