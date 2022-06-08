ВСУ разгромили рашистов во время штурма возле Берестового - Генштаб

Россияне обстреливали объекты гражданской инфраструктуры / Фото t.me/pavlokyrylenko_donoda, УНИАН

В среду, 8 июня, рашисты массово обстреливали гражданскую инфраструктуру на ряде направлений, но понесли значительные потери во время штурма возле Берестового, сообщает Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях Беларусь осуществляет перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

На Северском направлении оккупанты продолжают обеспечивать усиленную охрану участка границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходина, Рыжовка и Великая Писаревка Сумской области.

На Слобожанском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Удельник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошкивка, Горное и других.

На Славянском направлении украинские бойцы успешно мешают врагу улучшить свое тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки, а также нанесли авиаудар по Славянску.

На Бахмутском направлении оккупанты открыли огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк, а также нанесли авиаудары рядом с новой Каменкой, Покровском и клиновым.

Наши же бойцы нанесли значительные потери оккупантам в живой силе и технике во время вражеского штурма вблизи Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях:

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и других. Также российские военные применили авиацию рядом с Марьинкой и Каменкой.

На Южнобугском направлении без существенных изменений. Враг применил артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Александровка, Князевка и Новоданиловка.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут перейти к широкомасштабной контрнаступательной военной операции из-за нехватки военной техники. У российских оккупантов преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что армии Украины для полномасштабного контрнаступления нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танков и тысячах беспилотников. Также следует сформировать шесть бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше оружия от Запада. Украинские войска серьезно уступают в артиллерийской мощи российской армии на Донбассе. Без поставок нужного количества вооружений Украине сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к контрнаступательной военной операции.

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