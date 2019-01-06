Грузинская церковь внезапно отложила признание автокефалии ПЦУ

Михайловский Златоверхий монастырь, ПЦУ / archangel.kiev.ua

Грузинская православная церковь (ГПЦ) отложила объявление своей официальной позиции по отношению к Православной церкви Украины (ПЦУ) до весны 2019 года, когда состоится Синод ГПЦ.

Об этом заявил спикер ГПЦ отец Андриа (Джагмаидзе), передает Взгляд.

"Подождем синоидального решения. Синод соберется весной", - сказал он.

В декабре сообщалось, что Грузинская церковь признает украинскую автокефалию и официально оформит признание в январе.

Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.