"Вы родились для Христа": патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством

Патриарх Варфоломей / president.gov.ua

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил жителей Украины с Рождеством Христовым.Текст его поздравления сделало достоянием общественности пресс-служба президента Украины. Варфоломей пожелал украинцам мира и заверил, что постоянно будет возносить молитвы за Украину.

"Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украину. Благодать новорожденного Спасителя пусть благословит всех украинцев в новом, 2019 году", – заявил Вселенский патриарх.

Напомним, накануне Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Затем он и президент Петр Порошенко обменялись наградами. Вечером в воскресенье, по данным украинских СМИ, лайнер с томосом на борту прибыл в киевский аэропорт Борисполь.