Порошенко и патриарх Варфоломей обменялись наградами

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей / УНИАН

Президент Петр Порошенко наградил Константинопольского (Вселенского) патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени,

Как сообщила пресс-служба главы государства, Варфоломей, в свою очередь, вручил президенту памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

Отмечается, что Порошенко вручил Вселенскому патриарху орден за "выдающийся личный вклад в построение автокефальной поместной Православной церкви Украины, укрепление авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионного согласия".

Напомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. 6 января он вручит избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

В РПЦ назвали документ "простой бумагой", не имеющей никакой канонической силы.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.