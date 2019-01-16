Посол США в Германии Гренелл назвал причины строительства Северного потока-2

16 января 2019, 02:30

Дипломат полагает, что для Европы газопровод чреват утратой независимости.

Трубы Северный поток
В США считают, что Северный поток-2 строят для прекращения транзита российского газа через Украину / Reuters

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что основной целью строительства Северного потока-2 является создание альтернативного маршрута транспортировки газа без участия Украины.

"Проблема Северного потока-2 состоит в том, что это не экономический проект. Его разработали только по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину", - сказал он в интервью Rheinische Post.

По словам Гренелла, проблема строительства газопровода заключается в том, хочет ли Европа утратить независимость и сотрудничать с государством, которое применяет химическое оружие на ее территории.

"Хотя маловероятно, что Германия станет объектом подобных мер, могут пострадать восточные соседи Германии. Здесь поставлено на карту европейское единство", - подчеркнул дипломат.

Читайте такжеЕврокомиссар пояснил, почему Северный поток-2 уже не остановитьГренелл, который является автором нашумевших писем немецким компаниям, участвующим в строительстве Северного потока-2, уточнил, что лишь хотел напомнить бизнесменам о риске будущих санкций со стороны США.

"Содержание этих писем ничем не отличается от заявлений, которые мы сделали публично: компании, работающие в сфере российского энерго-экспортного сектора, рискуют возможными санкциями. Правительство США и Конгресс имеют четкие предостережения относительно энергетической безопасности и геополитического влияния Северного потока-2, и я буду продолжать политику США", - подытожил посол.

Напомним, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с критикой в адрес писем от посла США Ричарда Гренелла с предупреждением о введениях санкций за участие в строительстве газопровода Северный поток-2.

Как ранее сообщалось, в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что немецким компаниям не нужно отвечать на письма Гренелла.

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