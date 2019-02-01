"Защита прав верующих" в Украине: в Кремле прокомментировали новую угрозу Путина

Дмитрий Песков и Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова своего шефа о том, что РФ намерена "защищать" права верующих на территории Украины.

"Собственно, это зависит от Украины, как где будет осуществляться (защита верующих, – ред.)", - подчеркнул он.

При этом Песков пояснил, что Путин говорил о защите прав верующих не только в Украине, "а где бы то ни было, поскольку свобода на вероисповедание является частью прав".

В то же время пресс-секретарь Путина отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли защита прав верующих в Украине аналогичной "защите русскоязычных в Крыму и на Донбассе".

"На Донбассе, я вам неоднократно уже говорил, речь идет о гражданской войне, а в Крыму все нормально с вероисповеданием, как, собственно, во всей России, а Россия – это многонациональное и многофункциональное государство", - добавил он.

Ранее патриарх Кирилл заявил о том, что не исключает своей поездки в Украину.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Документ регламентирует изменение подчиненности религиозных общин.