Российский оппозиционер связал имя Путина со смертью Децла

Децл / Фото: Вконтакте/Децл aka Le Truk

Известный российский оппозиционер Александр Сотник прокомментировал смерть и прошедшие сегодня похороны репера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл.

Напомини, Децла похоронили на Пятницком кладбище 6 февраля на семейном участке рядом с его бабушкой по материнской линии.

"Децла больше нет. Остался один Поцл, и тот - в Кремле. :(", - написал оппозиционер на своей странице в соцсети Facebook.

Отметим, что в день похорон Децла вышел его посмертный клип.

Ранее "Главред" собрал все, что известно о смерти Децла.